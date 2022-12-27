تونس 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تصريحات وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، مؤكدةً مواصلة الدولة دعم قطاع المحروقات وحرص الدولة على ضمان تزويد السوق المحلية رغم كل الظروف والتداعيات الدولية.وأخبرت عن مواصلة المجتمع الدولي الضغط على أطراف الصراع الفاعلين في الأزمة الليبية ملوحاً بفرض حلول بديلة حال تعذر إجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها.وتطرقت صحف تونس إلى حالة الشلل التي أصابت عدداً من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عواصف شتوية قوية خلفت عشرات القتلى وخسائر مادية .// انتهى //11:48ت م0038