نجران 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأطلقت أمانة نجران خدمات المتجر البلدي عبر تطبيق "بلدي"، الذي يجمع مزودي خدمات المدن من المكاتب الهندسية وغيرهم من مقدمي الخدمات البلدية بطالبي الخدمات من عملاء القطاع البلدي.ويتيح المتجر عّدة خدمات، تتمثل في تفويض الرخص التجارية، والتفويض في خدمات السكن الجماعي، والتفويض في الخدمات الإنشائية، على أن تُقَّدم تلك الخدمات عبر عّدة شركات مع الأمانات والبلديات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومزودي خدمات المدن من القطاع الخاص، إضافةً إلى تمكين طالب الخدمة من تقديم طلب التنفيذ التي يرغبها لدى جميع المنشآت الموجودة لاختيار العرض الذي يناسب تطلعاته وميزانيته المالية، وبعد الاتفاق على الشروط بين الطرفين يستوجب حصول مقّدم الخدمة على تفويض العميل الذي َستُنَفّذ له الخدمة.يذكر أنَّ المتجر يقّدم للمكاتب الهندسية المعتمدة في (بلدي) وباقي مزودي الخدمات فرصاً متعددة؛ لتوسيع نطاق أعمالهم، وتقديم خدماتهم لأكبر شريحة من العملاء؛ وذلك لضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتحقيق الاستدامة المالية لمنشآتهم وخلق بيئة تنافسية جاذبة في سوق العمل.// انتهى //11:49ت م0039