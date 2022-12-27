الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسنفّذت عدة جهات حكومية، جولات رقابية على أجهزة التكييف، شملت جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام الأسواق بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة.وبلغ إجمالي عدد الزيارات 3948 زيارة، نتج عنها مخالفة 45 منشأة وضبط 3146 مكيفاً مخالفاً.ورصدت الجهات الحكومية خلال جولتها على أجهزة التكييف مخالفة منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة غير المحدثة (EER).وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.// انتهى //11:50ت م0040