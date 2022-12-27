بغداد 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتمكن الأردن من ضبط شحنة حبوب مخدرة كبيرة قادمة من العراق وتأكيد السلطات الأمنية العراقية على إجراء تحقيق بذلك.وتناولت استمرار تصاعد صرف الدولار على حساب الدينار العراقي بمستوى كبير، مشيرةً إلى المخاوف الشعبية من ذلك.وأوردت صحف الثلاثاء اقتراح مجلس الدولة الليبي إجراء الانتخابات قبل أكتوبر المقبل رغم الخلافات السياسية الموجودة.وأشارت إلى تزايد التوتر الأمني في ولاية دارفور شرق السودان وسط أنباء عن وقوع عدد من القتلى .وسلطت صحف بغداد الضوء على افتتاح ملعب الميناء في محافظة البصرة رسمياً بالإضافة إلى الاستعدادات لخليجي 25 التي شكلت اهتماماً واسعاً لدى الصحف العراقية.// انتهى //11:57ت م0043