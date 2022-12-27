الدمام 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسنظمت غرفة المنطقة الشرقية أمس، ورشة عمل تحت عنوان "خدمات بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الضيافة والترفيه".وتطرقت الورشة إلى إنجازات فرع البنك بالمنطقة الشرقية، مبينةً أن البنك يقدم منتجات تمويل للأفراد والمنشآت بمختلف أشكالها، ويقوم بدعم المنشآت الجديدة الناشئة بتمويل يصل إلى 4 ملايين ريال لرواد الأعمال في منتج التميز أو المؤسسات الرامية للحصول على الامتياز التجاري، كما يقوم بدعم وتمويل المنشآت القائمة حيث يصل إلى عشرة ملايين ريال، حسب المنتج والمشروع القائم.وأوضح المدير الإقليمي لفرع البنك بالمنطقة الشرقية محمد بن سامي الموسى أن حجم التمويل في فروع البنك بالمنطقة الشرقية منذ تأسيس البنك بلغ حوالي 17.2 مليار ريال لمنتجات الأفراد، في حين بلغ تمويل المشاريع قرابة 971 مليون ريال لأكثر من 3 آلاف مشروع، بينما قدم البنك قرابة 824 مليون ريال لمشاريع العمل الحر والأسر المنتجة.وبين أن بنك التنمية الاجتماعية هو امتداد للبنك السعودي للتسليف والادخار، الذي كان يقوم بتمويل اجتماعي وحرفي منذ العام 1971 وتطوّرت خدماته ليقوم بمهمة تمويل المنشآت الناشئة والصغيرة وذلك في العام 2007، واستمر الوضع إلى أن تم إطلاق هوية البنك ليصبح بنك التنمية الاجتماعية منذ العام 2017، وفي هذا الإطار يقوم البنك بتمويل ما اصطلح عليه بــ "القطاع الثالث" والذي يشمل المؤسسات والمنشآت الخيرية ذات البعد الاجتماعي فيصل التمويل إلى عشرة ملايين ريال، متناولاً دور مركز دلني للأعمال وما يقدمه من برامج تدريبية واستشارية استفاد منها العديد من رواد الأعمال والمنشئات، وبرامج أخرى هادفة لنشر ثقافة العمل.// انتهى //13:00ت م0056