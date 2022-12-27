جيزان 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسطرحت أمانة منطقة جازان اليوم، 10 فرص استثمارية دائمة في مواقع متعددة بمدينة جيزان، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وأوضحت الأمانة، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خططها المستقبلية لرفع إيراداتها، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بمدينة جيزان، التي تُعد من أبرز الواجهات السياحية، وتستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال هذا العام.وبينت أن الفرص الاستثمارية المطروحة شملت إنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإقامة مشروع تجاري ترفيهي متعدد الأنشطة (الشاطئ المعياري)، وإنشاء وتشغيل وصيانة حديقة بحي السويس مخطط 244 (نشاط ترفيهي وأنشطة مساندة)، وإنشاء وتشغيل وصيانة حديقة بحي الصفا (نشاط ترفيهي وأنشطة مساندة)، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإقامة مشروع تجاري سكني للقطعة رقم (1ر) الواقعة بمخطط رقم 361، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإقامة مشروع تجاري سكني للقطعة رقم (5 ر) الواقعة بمخطط رقم 361، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإقامة مشروع تجاري سكني للقطعة الواقعة بمخطط رقم 263، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإقامة مشروع تجاري سكني للقطعة الواقعة بمخطط رقم 368، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإقامة مشروع تجاري سكني للقطعة الواقعة بطريق الملك فهد بمخطط رقم 368، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإقامة مشروع تجاري متعدد الأنشطة بالقطعة الواقعة بطريق الملك عبد العزيز، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإقامة مشروع تجاري متعدد الأنشطة بمخطط (204) بالمنطقة المركزية .وأشارت إلى أنها لا زالت مستمرة في طرحها للفرص الاستثمارية المختلفة، التي تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في مشاركة التنمية المستدامة بالمنطقة عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع، والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة، داعية الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط furas.momra.gov.sa أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص" .// انتهى //13:01ت م0059