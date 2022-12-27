مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة، جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق أهداف مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تستهدف معالجة وإزالة كافة مسببات التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والحد من الظواهر المخالفة التي تخدش المظهر العام .وأنهت ‎أمانة العاصمة المقدسة مؤخراً صيانة ومعالجة اللوحات التجارية والإعلانية والتحذيرية والإرشادية في ‎العاصمة المقدسة ، وذلك ضمن جهودها في هذا المجال ، حيث بلغ عدد اللوحات التي تم معالجتها ( 17165) لوحة تجارية و(736) لوحة إعلانية و(300) لوحة تحذيرية و(10) لوحات إرشادية .وفي ذات السياق أزالت الأمانة (147) عنصراً مخالفاً من عناصر التشوه البصري تمثلت في (اللوحات الإعلانية، والمظلات، والحواجز الإسمنتية) المخالفة والمشوهة للمنظر العام والمقامة خارج حدود الملكية في عددٍ من المواقع ضمن النطاق الإشرافي لها، وذلك ضمن جهود البلديات الفرعية في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وتحقيق أهداف المبادرة.وأكَّدت الأمانة حرصها على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تم إطلاقها عبر برنامج "مدينتي أجمل" الذي يتبناه القطاع البلدي ضمن برنامج جودة الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 والذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.// انتهى //13:04ت م0062