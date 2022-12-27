حائل 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً، حفل سباقه العاشر للموسم الحالي وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.وأوضح مدير المركز الإعلامي المهندس ياسر النازح أن السباق يتكوّن من خمسة أشواط، خصص الشوط الأول لمن لم تربح، والشوط الثاني خصص لمفتوح أفراس، أما الشوط الثالث فخُصص للدرجة الأولى وحتى الثالثة، والشوط الرابع فتم تخصيصه مفتوح الدرجات، والخامس خُصص لمفتوح مواليد 2020م.// انتهى //13:10ت م0064