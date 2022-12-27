الباحة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأقامت الجمعية الخيرية لإكرام المسنين بمنطقة الباحة بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة أمس, "مهرجان إكرام للثقافة والفنون"، وذلك بمقر الجمعية بمحافظة بلجرشي.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبد الرحمن بن عطية أبو رياح، أن المهرجان ضم عدداً من الأركان الخاصة بالرسم والفنون التشكيلية، والتصوير الضوئي, والخط العربي وفنون الكتابة الأدبية والشعرية، بالإضافة إلى أمسية قصصية بعنوان "الحياة حلوة".وصاحب المهرجان مسرحية توعوية كوميدية، وفلكلور شعبي منوع بين العرضة الشعبية والجرس الموسيقي لشعر الشقر بمشاركة عدد من الشعراء وفرقة الباحة الشعبية.// انتهى //13:25ت م0067