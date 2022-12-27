المدينة المنورة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسينظم نادي الطيران السعودي فعالية بعنوان "رحلة FLY-IN2022" الخميس القادم، بالتعاون مع عدد من الجهات، وذلك على طريق المدينة - تبوك بمركز المندسة بالمدينة المنورة.وتهدف الفعالية التي تستمر مدة يومين إلى تعزيز ثقافة الطيران لدى الكبار والصغار، والالتقاء بالطيارين والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، حيث ستتم إتاحة الحضور للعائلات والأفراد.// انتهى //13:36ت م0069