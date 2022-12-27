بريدة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة هدلق الهدلق، يرافقه الباحث في تاريخ العقيلات عبداللطيف الوهيبي.واطلع سموه خلال الاستقبال على تفاصيل رحلة داخلية للعقيلات بواسطة الإبل المزمع انطلاقتها من سوق الجردة بمدينة بريدة قريباً , مشيدا بمثل هذه المبادرات التي تسهم في إبراز دور الآباء والأجداد وما سطرته تلك الرحلات من ماضٍ عريق ومشرف واستعراض الموروث التاريخي والثقافي لأبناء الوطن.واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح من المشرف على الرحلة عبداللطيف الوهيبي الذي استعرض خط سير الرحلة والمضامين التي تهدف إليها للتعريف بالعقيلات والإرث الثقافي والوطني للمملكة العربية السعودية.// انتهى //14:50ت م0098