تبوك 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسرأس معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، اليوم، الاجتماع التحضيري الثاني لوكلاء إمارات المناطق، وذلك في قاعة الاجتماعات بإمارة منطقة تبوك.ونقل معاليه للمشاركين تحيّات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، مؤكدًا حرص سموه على أن تُحقق هذه الاجتماعات الغاية المرجوة منها، وفي مقدمتها تلمّس احتياجات المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة له في أنحاء المملكة كافة، تأسياً بنهج القيادة الحكيمة، وعملاً بالتوجيهات السامية، القاضية ببذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات، لتعزيز مسيرة الخير والنماء، وزيادة المكاسب الحضارية التي تحرص الدولة على إنجازها من خلال برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030.وتم استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع السنوي الـ (30) لأصحاب السمو أمراء المناطق الذي سينعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.// انتهى //14:51ت م0099