الباحة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير السنوي لجامعة الباحة للعام 1442 / 1443هـ، وذلك خلال استقباله بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ووكلاء ووكيلة الجامعة.وأكد سمو أمير المنطقة حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة الدائمة بتقديم كل ما فيه خدمة العلم والتعليم وفق رؤية وتطلعات المملكة، كما قدم سموه الشكر للجامعة على جهودها المشرفة في البناء والتنمية والتي يفخر بها الجميع دائماً خلال مسيرتها، وقيامها بالدور المنوط بها في خدمة المجتمع وأبناء وبنات المنطقة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.ونوه معالي رئيس جامعة الباحة، بما تحظى به الجامعة من دعم ورعاية من الحكومة الرشيدة -أعزها الله- وبمتابعة وتوجيه كريم من سمو أمير منطقة الباحة -حفظه الله-، لتسهم في تحقيق تطلعات منسوبيها والمضي نحو المراكز المتقدمة في المؤشرات العالمية.بعد ذلك استمع سموه لشرح من معالي رئيس الجامعة عن التقرير السنوي وما تضمنه من إنجازات حققتها الجامعة ، منوها أن الجامعة استطاعت بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله ـ أن تحقق العديد من الإنجازات في كافة المجالات والتي كان من أهمها الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى إعتماد عدد من البرامج في كليات الطب وإدارة الأعمال والهندسة وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات إلى جانب النقلة النوعية في مجال التعليم الإلكتروني التي حققتها الجامعة، وتحقيق الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الوطن في مجال كفاءة الإنفاق باعتمادها على كوادرها الإدارية والهندسية والفنية.وأكد الدكتور الحسين على أن الهدف الرئيسي لإدارة الجامعة الإسهام في التنمية الوطنية، تماشياً مع "رؤية المملكة 2030", وبما يخدم سوق العمل ومتطلباته، وتلبية حاجات الوطن التنموية.// انتهى //14:53ت م0100