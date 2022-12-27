بريدة 03 جمادى الآخرة1444 هـ الموافق 27 ديسمبر2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيزأمير منطقة القصيم ، بمكتبه بديوان الإمارة , بمدينة بريدة اليوم , توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عسم الرمضي .وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك لتفعيل العمل التطوعي بزراعة النباتات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرة أرض القصيم خضراء التي تتواءم مع مبادرة السعودية الخضراء.وثمن سمو أمير القصيم توقيع هذه الاتفاقية ، مؤكداً أنها تأتي امتداداً وانسجاماً مع مبادرة سمو ولي العهد –حفظه الله – "السعودية الخضراء" للحفاظ على الغطاء النباتي والتشجير والقيم البيئية وزيادة معدل التطوع المجتمعي ، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيداً بما تقوم به الجهات الحكومية بالمنطقة من جهود تسهم في زيادة الوعي بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي في المنطقة .ومثّل توقيع الاتفاقية لفرع الزراعة بالمنطقة مديرها المهندس عبدالعزيز الرجيعي ، والإدارة العامة للتدريب التقني بالمنطقة ، المهندس أحمد الحمودي ، حيث تركز الاتفاقية على مساهمة ومشاركة الفرق التطوعية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم في حملات التشجير وتحسين الغطاء النباتي في جميع مدن ومحافظات المنطقة ، وتمكين الطاقات البشرية بالتدريب التقني بالبرامج التطوعية المرتبطة في العمل التطوعي البيئي، وتقديم الاستشارات بنوعية النباتات المناسبة والمكافحة للآفات النباتية والاستفادة من المعامل والمختبرات في المنشآت التدريبية التقنية.// انتهى //14:54ت م0101