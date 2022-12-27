إسلام آباد 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسرفعت السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد تحسباً لوقوع أعمال إرهابية.وأوضحت شرطة العاصمة في بيان اليوم أنها وضعت خطة أمنية خاصة للتعامل مع التهديدات الأمنية المتزايدة، حيث تم إقامة 25 نقطة تفتيش مؤقتة في جميع أنحاء المدينة، وتعزيز المراقبة الإلكترونية في المناطق الحساسة، وخاصة في المنطقة الحمراء التي تضم المقار الحكومية الرئيسة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.وأضافت أنه يجري أيضاً مراقبة حركة ركاب وسائل النقل العام عبر التقنيات الحديثة، مع إلزام المواطنين بحمل وثائق هويتهم معهم أثناء التنقل في إسلام آباد.كما أصدرت الشرطة تعليمات للمواطنين بالإبلاغ عن أي نشاط غير عادي على خط المساعدة.ويأتي هذا التطور بعد يومين من إصدار عدد من الدول تنبيه لمواطنيها بتقليص الحركة وعدم التردد على الأماكن العامة في العاصمة الباكستانية نظراً لوجود مخاوف أمنية.// انتهى //14:54ت م0103