تبوك 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ووكلاء إمارات مناطق المملكة، بمناسبة انعقاد اجتماعهم في المنطقة .ورحّب سمو أمير منطقة تبوك بمعالي وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق، مثنياً على جهودهم في الإعداد للإجتماع السنوي الـ 30 لأصحاب السمو أمراء المناطق متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم.وأكد على الدور المهم لإمارات المناطق في التنمية وتلمس احتياجات المواطنين والعمل على خدمتهم في جميع مناطق المملكة وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية، منوهاً سموه بمشروعات رؤية المملكة 2030 في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة تبوك خصوصاً من خلال مشروعات (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة) التي سوف تعود بالنفع على الوطن والمواطن.من جهته أشاد معالي وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق باهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك للاجتماع الثاني لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام بالمنطقة.// انتهى //15:02ت م0106