حائل 03 جمادى الآخرة1444 هـ الموافق 27 ديسمبر2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أهمية دور الجمعيات التعاونية وأهدافها وحرص القيادة الحكيمة على دعمها وقيامها بمهامها في مختلف المجالات التي تعنى بها، مستعرضاً المزايا النسبية للمنطقة في المجالات السياحية والزراعية والفرص الواعدة والجاذبة في منطقة حائل.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، ونائبه وأمين المال للمجلس وأعضاء المجلس وممثلي الجمعيات بالمملكة، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد.من جهته عبر الدكتور كدمان عن شكره لسموه على المساندة لأعمال وبرامج الجمعيات التعاونية، مشيداً بالجهود والحراك القائم بمنطقة حائل ، مشيراً إلى أن مجلس الجمعيات التعاونية يسعى إلى الريادة والمبادرة في مساندة ودعم الجمعيات التعاونية في المملكة، وبناء قدرات بشرية ومالية وتقنية، وترسيخ ثقافة العمل التعاوني، والإسهام في تحسين الحياة المعيشية للمواطن، ورفع مساهمة القطاع التعاوني في الناتج المحلي الإجمالي.// انتهى //15:03ت م0107