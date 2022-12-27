الدمام 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسرأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير , اليوم، اجتماع خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، وذلك بمقر الأمانة بالدمام.واطّلع معاليه على الخطة الوطنية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لمعالجة التشوه البصري على مستوى المملكة، والتي بلغت كمية المعالجة في تسوير المباني تحت الإنشاء إلى (13.893) متراً طولياً، وإزالة (282.921) متراً مكعباً من مخلفات البناء، ومعالجة (2.381) من الحواجز الخرسانية، وتغليف (13) مبنى على الشوارع التجارية.كما ناقش الاجتماع مسار الأراضي الفضاء المستهدفة للمرحلة الأولى، البالغ عددها (395) أرضاً، حيث تم إصدار رخص تسوير لـ (51) أرضاً، وإصدار رخص بناء لـ (26) أرضاً، إضافة إلى عرض تقرير حول بلاغات التشوه البصري والمهام المطلوبة، والاطلاع على خطط وإنجازات بلدية اللهابة، وجوف بني هاجر التابعة للأمانة.وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية ضرورة تكثيف الجهود والتعاون لرفع نسبة معالجة التشوه البصري وتسوير المباني تحت الإنشاء، من خلال اختيار نماذج التسوير المعتمدة في الأمانة.// انتهى //15:04ت م0108