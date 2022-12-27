القاهرة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واستواصلت اليوم بالقاهرة فعاليات بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة (رجال) في نسختها ال 33 بعقد لقاءات الجولة الثانية من منافسات البطولة التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة 32 فريقاً من الدول العربية و 6 فرق مصرية.ففي المجموعة الأولى، تغلب النادي الأهلي المصري على الفحيحيل الرياضي الكويتي 3-0، فيما واصل فريق إنبي نتائجه الجيدة ضمن المجموعة الثانية وتخطى منافسه رائد شباب الأربعاء الجزائري بثلاث مباريات مقابل لاشيء، بينما تصدر فريق الزمالك المجموعة الثالثة بالفوز على نادي برقان الرياضي الكويتي 3-0.يشار إلى أن 20 ناديًا يشارك في منافسات الرجال تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يصعد الأول والثاني للدور الثمن النهائي.// انتهى //15:04ت م0109