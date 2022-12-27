الدمام 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسافتتح معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله الربيش، اليوم، معرض "هندسة المباني" بكلية العمارة والتخطيط، بمشاركة طلاب وخريجي قسم هندسة المباني، وحضور عميد الكلية الدكتور طارق الرواف، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.واطلع رئيس الجامعة على المعرض الذي ضم 70 عملاً هندسياً متنوعاً، منها ٥٠ عملاً في المجال الهندسي والمعماري ودراسات ترشيد انفاق المباني والسلامة فيها، و٢٠ عملاً بحثياً وبراءات اختراع قدمها طلاب وخريجي القسم في دراسات البكالوريوس والدراسات العليا.// انتهى //15:05ت م0110