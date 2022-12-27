عام / 70 عملاً هندسياً يثرون معرض "هندسة المباني" بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
الثلاثاء 1444/6/3 هـ الموافق 2022/12/27 م واس
الدمام 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس
افتتح معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله الربيش، اليوم، معرض "هندسة المباني" بكلية العمارة والتخطيط، بمشاركة طلاب وخريجي قسم هندسة المباني، وحضور عميد الكلية الدكتور طارق الرواف، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.
واطلع رئيس الجامعة على المعرض الذي ضم 70 عملاً هندسياً متنوعاً، منها ٥٠ عملاً في المجال الهندسي والمعماري ودراسات ترشيد انفاق المباني والسلامة فيها، و٢٠ عملاً بحثياً وبراءات اختراع قدمها طلاب وخريجي القسم في دراسات البكالوريوس والدراسات العليا.
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15:05ت م
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