الخرطوم 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسبدأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أوّل محمد حمدان دقلو حميدتي اليوم، زيارة رسمية إلى دولة جنوب السودان، يرافقه وفد أمني وعسكري رفيع.ويلتقي حميدتي خلال الزيارة برئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، ويجري معه مباحثات تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.// انتهى //15:06ت م0111