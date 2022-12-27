الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساستضاف المركز الوطني للتنافسية اليوم ورشة عمل تدريب القضاة بالتعاون مع وزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، تحت عنوان "التحكيم التجاري والقضاء في ظل نظام التحكيم السعودي وأفضل الممارسات الدولية"، قدمها نائب رئيس المحكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية الدكتور محمد عبد الوهاب، بمشاركة 25 قاضياً.وتناولت الورشة التي استمرت يومين 4 محاور رئيسة هي: نظرة عامة على نظام التحكيم السعودي، وأبرز أحكام اتفاق التحكيم وآثاره، والآليات الحديثة لإدارة دعاوى التحكيم، وأخيراً دور القضاء السعودي في دعم إجراءات التحكيم.وتأتي الورشة في إطار عمل المركز بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تهيئة بيئة قانونية مواتية للتجارة والاستثمار الدوليين، وذلك في ضوء مذكرة التعاون التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2020م بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، وبين الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية، إذ تعمل لجنة "الأونسيترال" منذ ما يزيد على 50 عاماً على مواءمة القواعد المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية الخارجية ومعالجة التفاوت في القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية.// انتهى //15:06ت م0112