الخرج 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج رئيس المجلس المحلي اليوم، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة في جلسته الثانية من دورته السادسة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة، بحضور أعضاء المجلس.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.وحث سموه الأعضاء إلى الإسهام الفاعل في أعمال المجلس، وتكامل الجهود، وإبداء الآراء والمقترحات، فيما يحقق خدمة الأهالي وسكان المحافظة للسعي في تعزيز النمو والازدهار لمحافظة الخرج.// انتهى //16:08ت م0121