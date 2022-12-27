أنقرة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسعقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لقاءً ثنائيًا مع رئيس مجلس الأمة التركي الكبير الدكتور مصطفى شنطوب، وذلك في مقر البرلمان في العاصمة التركية أنقرة، خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية تركيا خلال الفترة الحالية مع وفد من مجلس الشورى، تلبيةً للدعوة الرسمية التي تلقاها.وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، لاسيما ما يتعلق بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي الكبير.عقب ذلك عقد رئيس مجلس الشورى، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، بحضور عدد من أعضاء المجلسين.وأشار رئيس مجلس الأمة التركي إلى العلاقات التاريخية الثقافية المتينة، والروابط التي تجمع جمهورية تركيا بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الشورى، ومساهمتها في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراحل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العلاقات بين المملكة وتركيا والتنسيق المشترك بينهما مفيد للمنطقة والعالم بشكل عام.وأكد دعم بلاده لاستضافة الرياض معرض أكسبو الدولي 2030، منوهًا بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في الحفاظ على البيئة، ومشيداً في الوقت ذاته بما تحمله "رؤية المملكة 2030" من مشاريع عملاقة ونقلة نوعية كبيرة في ظل قيادتها الرشيدة، مثمناً في الوقت ذاته النجاح الدائم للمملكة في إدارتها لشؤون الحرمين الشريفين ونجاحها الكبير في خدمة الحجاج والمعتمرين من مختلف بقاع الأرض.من جانبه أشاد رئيس مجلس الشورى خلال جلسة المباحثات بالدعم الكبير الذي تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا من قيادتي البلدين، مُشيراً إلى أهمية التعاون الثنائي المشترك بين البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية بينهما، ويحقق مصالحهما المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين، وشعبيهما الشقيقين.وأكد خلال جلسة المباحثات ضرورة التواصل المستمر وعقد اللقاءات البرلمانية المستمرة بين مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي، وزيادة التنسيق الثنائي بينهما في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، لما في ذلك من دعم للعلاقات بين البلدين، للوصول بالعلاقات إلى مستويات أعلى.وجرى خلال جلسة المباحثات التي عقدت مناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي، كما تم بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.حضر جلسة المباحثات الوفد المرافق لمعاليه وهم أعضاء المجلس معالي الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، والدكتور عبدالعزيز بن سلامة الجلعود، والدكتورة عائشة بنت علي عريشي، والدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري، وعدد من أعضاء مجلس الأمة التركي الكبير، أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التركية السعودية، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا الأستاذ محمد بن يوسف الحربي وعددٌ من المسؤولين في مجلس الشورى.// انتهى //16:13ت م0122