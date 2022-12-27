جنيف 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسرحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، بالجهود الإنسانية التي بذلتها إندونيسيا لإنقاذ أرواح اللاجئين التائهين في البحر، حيث أنقذ الصيادون والسلطات الإندونيسية خلال الأيام القليلة الماضية ما يزيد عن 200 شخص من اللاجئين غالبيتهم من النساء والأطفال، وتم نقلهم إلى بر الأمان على الشواطئ.وثمنت ممثلة المفوضية في إندونيسيا آن مايمان هذا العمل الإنساني من قبل السلطات والمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تنقذ الأرواح وتنهي معاناة اللاجئين اليائسين.وحثت المفوضية الدول الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية ومساعدة اللاجئين خاصة الدول التي لم تستجب رغم مناشدات المفوضية والنداءات العديدة للمساعدة.// انتهى //16:20ت م0125