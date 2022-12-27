الدوحة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بمقدار 20.61 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و763.99 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 80 مليونًا و177 ألفًا و882 سهمًا، بقيمة 303 ملايين و350 ألفًا و22.956 ريالًا، نتيجة تنفيذ 10922 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //16:22ت م0126