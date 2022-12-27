الصياهد 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واستشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام بمحافظة رماح في نسخته السابعة لعام 1444ھ، بعدد من الفرق الميدانية المكلفة بتغطية أماكن كثافة الزوار والمشاركين مع التواجد في الأسواق التجارية للقيام بجولات توعوية راجلة، طيلة أيام المهرجان بالتنسيق مع الجهات الأمنية المشاركة.وخصصت الرئاسة عددًا من المصليات والمنصات التوعوية المتنقلة التي تشمل المعرض الرقمي المتنقل، والمنصة التوعوية، والحافلة التوعوية، التي تحتوي على أحدث الوسائل التقنية الحديثة لتسهم في عرض مواد توعوية وقائية تبث على شاشات العرض الرقمية المزودة بها.// انتهى //16:24ت م0127