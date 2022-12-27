سكاكا 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة الجوف خدمات المتجر البلدي عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية والتحول الإلكتروني وتحسين جودة الحياة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن المتجر البلدي يتيح لطالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين الحصول عليها في أيّ وقت، ومن أيّ مكان بطريقة مبتكرة ومتطورة، تمكّن المستفيد من تقديم طلب تنفيذ الخدمة التي يرغبها لدى كافة المنشآت الموجودة لاختيار العرض الذي يناسب تطلعاته وميزانيته المالية، وبعد الاتفاق على كافة الشروط بين الطرفين يستوجب حصول مقدّم الخدمة على تفويض العميل الذي سَتُنَفّذ له الخدمة.وأضاف أن المتجر يتيح للمستفيد إمكانية استعراض بيانات التواصل مع مزودي خدمات المدن من المكاتب الهندسية وغيرهم من مقدمي الخدمات البلدية، واستعراض أسعار الخدمات بالإضافة لإمكانية تقييم مزودي الخدمة.ويقدم المتجر خدمات متعددة تشمل: التفويض في خدمات السكن الجماعي، وتفويض الرخص التجارية، والتفويض في الخدمات الإنشائية، وخدمات اعتماد المخططات.// انتهى //16:25ت م0129