القاهرة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا ودعوة جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى الانخراط في مشروع المصالحة من أولويات أهداف المجلس الرئاسي التي يؤمن بها إيماناً كاملاً بأنها الأساس المتين لمعالجة الأوضاع.جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحضور المندوبين الدائمين للدول العربية بمقر الجامعة اليوم.وقال المنفي خلال اللقاء إن بلاده تشهد حاليًا خطوات متسارعة من خلال المصالحة الوطنية الشاملة التي يشرف عليها المجلس الرئاسي للانطلاقة نحو المستقبل، منوهًا بما يتلقاه المجلس الرئاسي الليبي من دعم عربي وأفريقي ودولي للدفع بملف المصالحة للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة منه.وعبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن تقدير بلاده وإيمانها العميق والمطلق بأهمية دور جامعة الدول العربية وقدرتها على المساهمة الفعلية في حث الأطراف الليبية على الالتزام وتنفيذ خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية بالخصوص ودعمها لكل ما من شأنه التسريع والدفع بمسار العملية السياسية بدولة ليبيا.// انتهى //16:31ت م0130