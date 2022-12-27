الطائف 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر2022 م واسأعلنت أمانة الطائف إطلاق خدمات المتجر البلدي عبر تطبيق "بلدي"، الذي يجمع مزودي خدمات المدن من المكاتب الهندسية وغيرهم من مقدمي الخدمات البلدية بطالبي الخدمات من عملاء القطاع البلدي؛ لتعزيز مبدأ الموثوقية من خلال إتاحة الاطلاع على تجارب المستفيدين السابقين لمقدمي الخدمات، وآرائهم حول مستوى الخدمة مع تقييم المنشأة المنفذة لها، إضافة إلى إمكانية استعراض أسعار خدمات مقدميها مما توفر على المستفيدين الوقت والجهد وتقدم التوصية من خلال الخيارات المتاحة.ويقدم المتجر البلدي عدّة خدمات تتمثل في: تفويض الرخص التجارية، والتفويض في خدمات السكن الجماعي، والتفويض في الخدمات الإنشائية، على أن تُقدَّم تلك الخدمات عبر عدّة شركات مع الأمانات والبلديات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومزودي خدمات المدن من القطاع الخاص.كما يسهم المتجر في خلق تجربة مختلفة من خلال حصول طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين على الخدمات في أيّ وقت، ومن أيّ مكان بطريقة مبتكرة ومتطورة، بحيث تمكّنه من تقديم طلب تنفيذ الخدمة التي يرغبها لدى كافة المنشآت الموجودة لاختيار العرض الذي يناسب تطلعاته وميزانيته المالية، وبعد الاتفاق على كافة الشروط بين الطرفين يستوجب حصول مقدّم الخدمة على تفويض العميل الذي سَتُنَفّذ له الخدمة.الجدير بالذكر أن المتجر يقدّم للمكاتب الهندسية المعتمدة في «بلدي»، وباقي مزودي الخدمات فرصًا متعددة؛ لتوسيع نطاق أعمالهم، وتقديم خدماتهم لأكبر شريحة من العملاء، وذلك لضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتحقيق الاستدامة المالية لمنشآتهم وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة في سوق العمل.// انتهى//16:38ت م0131