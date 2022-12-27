سكاكا 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، أقيم اليوم حفل تكريم الجهات المشاركة بالفرق التطوعية بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي 2022م ، بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.وبدأ الحفل الذي أقامه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف بحضور المستشار الخاص لسموه المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني، ومدير الفرع نايل الرويلي، وعدد من مديري الجهات الحكومية، بالسلام الملكي ثم ألقى الرويلي كلمة ثمن فيها لسمو أمير منطقة الجوف رعايته الحفل ودعمه المستمر والدائم للعمل التطوعي وأبنائه المتطوعين بالمنطقة.وأكد اهتمام القيادة الحكيمة بالعمل التطوعي وفق رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيقها من خلال استهداف مليون متطوع ومتطوعة يقومون على خدمة الوطن وأبنائه ، مقدمًا الشكر للمتطوعين والمتطوعات على مايبذلونه من أعمال.ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن العمل التطوعي وما تبذله وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيقه، كما تضمن إحصائيات منطقة الجوف.ثم ألقى رئيس جمعية أصدقاء العمل التطوعي "يمناكم" محمد العيد كلمة الجهات تناول فيها العمل التطوعي وآثاره على المجتمع بأكمله، تلاها كلمة الشريك الرسمي للحفل شركة قواسم التعليمية ألقاها رئيس مجلس الإدارة شافي الزين تحدث خلالها عن الشراكة بما يخدم العمل التطوعي والعاملين فيه بما يحقق عملًا تطوعيًا نموذجيًا يحقق الأهداف والمستهدفات، ثم تم تكريم الجهات المشاركة.// انتهى //16:41ت م0132