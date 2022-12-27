الصياهد 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساحتكرت الفردية "معالي" لقب الفردي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7 بالصياهد؛ بخطفها اللقب الثالث على التوالي بالمسابقة.واستعرضت فردية الشعل "معالي معروفة" التي تعود ملكيتها للمواطن "علوش بن ضيدان بن شافي العجمي"، اليوم أمام لجنة التحكيم النهائي لشوط فردي جل الصفر والجمهور في المدرجات، قبل أن تعلن إدارة المهرجان تتويجها بالمركز الأول.ونال الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس المراكز المتبقية في الشوط وهي الثاني والثالث والرابع والخامس بالفرديات "وعر" و"ضو" و"زعامة" و"الهدلا".// انتهى //16:41ت م0133