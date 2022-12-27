القاهرة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر 952 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 52ر0 % ليبلغ مستوى 18ر14485نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط/إيجي اكس 70/ بنسبة 44ر0 % ليبلغ مستوى 46ر2761 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقًا والذي زاد بنحو 28ر0 % ليبلغ مستوى 14ر4087 نقطة.// انتهى //17:11ت م0143