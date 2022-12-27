الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسوقعت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مذكرة تعاون مع مركز الدراسات والبحوث القانونية اليوم، بهدف تحديد الأطر العامة للتعاون بين الطرفين، بحضور الأمين العام للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبدالله بن عبد الرحمن السحيباني، ومدير المركز المهندس مشاري بن سعود آل عبدالعزيز.ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز العمل المشترك والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير مشاريع مستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:31ت م0144