الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساختار مدرب المنتخب السعودي لكرة اليد "الدنماركي" يان بيتليك، قائمة من 21 لاعباً للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل المشاركة في بطولة العالم "بولندا - السويد 2023"، التي ستقام خلال شهر يناير 2023.وضمت القائمة اللاعبين: عمرو عبدالسلام، علي الصفار، محمد السالم، حسن الجنبي، يوسف الطويل، حسين التاروتي، أحمد العبدالعلي، حسن التريكي، حيدر الحسن، عبدالرحمن المولد، محمد العباس، مجتبى السالم، صادق المحسن، هادي قريش، مهدي السالم، عباس الصفار، مرهون الماء، عبدالله العباس، عبدالله الحليلي، عبدالله الحماد، حسين فريج.واكتمل اليوم وصول بقية أفراد بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى السويد لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري حتى 10 يناير 2023م، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضيرات للمونديال؛ إذ سيستمر المعسكر لمدة 16 يوماً، وسيتخلله تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، ومواجهتين وديتين أمام المنتخب الدنماركي يومي 5 و 7 من يناير المقبل قبل المغادرة إلى بولندا في العاشر من الشهر نفسه لخوض غمار بطولة العالم.// انتهى //17:32ت م0146