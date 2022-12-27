القاهرة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجامعة العربية تدعم كافة المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب ليبيا.وأعرب السفير زكي في تصريح له اليوم عن أمله أن يكون هناك تجاوب من الفرقاء الليبيين مع هذه المساعي والجهود لتحقيق جمع شمل الليبيين خاصة وأن الكل يعمل من أجل استعادة ليبيا ووحدة الإدارة والقيادة فيها ومنع الازدواجية، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف النبيلة يسعى لتحقيقها المجتمع الدولي والمجلس الرئاسي الليبي الذي يسعى بتحركاته لتحقيق تلك الأهداف.// انتهى //17:39ت م0148