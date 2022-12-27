الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساختتمت وزارة الصحة اليوم فعاليات "الجام" في موسمها الثاني, تحت عنوان "جام المسؤولية الصحية"، التي نظمتها الوزارة ممثلة في مركز الإبداع بالتعاون مع عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تحت رعاية معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح.وكرمت "الصحة" الفرق الفائزه بالمراكز الثلاثة الأولى، شملت المسارات التالية: التغذية السليمة، والنشاط البدني، والصحة النفسية.يُذكر أنّ "الصحة" وقَّعت اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ لتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تعزز ثقافة الإبداع والابتكار في مجال الرعاية الصحية بالمملكة، امتدت لمدة عامين للتكامل مع الجانب الأكاديمي، وتمكين العقول الشابة والمبدعة من الاشتراك في تصميم مبادرات ذات أثر عالٍ في التطوير وتسهم في نشر ثقافة الإبداع.// انتهى //17:55ت م0152