إسلام آباد 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساتفقت باكستان وأوزبكستان على تعزيز العلاقات التجارية، والإنهاء المبكر لاتفاقيات تتعلق بتعزيز الاستثمار ورفع الحجم التجاري إلى مليار دولار.جاء ذلك خلال مباحثات انعقدت اليوم بين وفدي البلدين في إسلام آباد برئاسة وزير التجارة الباكستاني نويد قمر، ونائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي عزيز عبدالحكيموف.كما وقع الجانبان على مذكرة اتفاقية التجارة التفضيلية وتجارة المرور؛ ليتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.وفي حديثه بهذه المناسبة، قال وزير التجارة الباكستاني إن الجانبين اتفقا على وضع إستراتيجية مشتركة لتجارة الترانزيت عبر أفغانستان، مضيفا ًأن الجانبين اتفاقا أيضاً على عقد منتدى ثلاثي مشترك بين باكستان وأوزبكستان وأفغانستان؛ لتسهيل التجارة وحل أي مشاكل في هذا الصدد.وذكر أن باكستان وأوزبكستان اتفقتا على تنظيم معارض مشتركة لتسويق وترويج وتسهيل الشركات المصنعة لمنتجات التصدير.// انتهى //18:02ت م0155