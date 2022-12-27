الجزائر 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساستقبل وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد اليوم، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، الذي سلمه دعوة رسمية لحضور أشغال الدورة الأربعين للمجلس.ومن المقرر أن تجري الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية في الأول من مارس المقبل، كما أوضح بيان لوزارة الداخلية الجزائرية.// انتهى //18:43ت م0161