عمّان 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسوقع في العاصمة الأردنية عمان اليوم محضر التعاون العسكري المشترك السادس بين الجيش الأردني ونظيره المصري.ويهدف المحضر الذي وقعه عن الجيش الأردني مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات، وعن الجانب المصري نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية اللواء خالد صلاح أحمد صادق، إلى زيادة التنسيق والعمل المشترك وتبادل الخبرات وبما يتماشى مع التحديث والتطوير في المجالات العسكرية في البلدين.// انتهى //18:43ت م0162