الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسسُحبت أمس قرعة نهائيات بطولة المملكة لأندية الدرجة الرابعة للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض، بحضور ممثلي الأندية المتأهلة إلى النهائيات.وتأهل 30 فريقًا بشكل مباشر إلى النهائيات وهي أندية الشروق، الطرف، العيون، السر، كميت، البجادية، جبه، قفار، القريات، الانطلاق، الهدى، السلام، الاعتماد، المحمل، المزاحمية، الفرع، ألمع، المصيف، المخواة، حراء، المحيط، الهداية، خيبر، الغزوة، الوطن، اليرموك، الهلالية، حقل، الفاو ومنيف.وفي المقابل ستلعب 4 فرق ملحقًا من أجل البطاقتين المتبقيتين لدور الـ32 من البطولة، وهي أندية الأسياح، تيماء، الصحاري وعكاظ.وجاءت قرعة دور الـ32 على النحو التالي:كميت مع السر، الغزوة مع الفائز من الصحاري وعكاظ، المزاحمية مع الانطلاق، ألمع مع الفائز من تيماء والأسياح، الهدى مع المخواة، المصيف مع الفا، جبة مع الوطن، المحيط مع السلام، الطرف مع العيون، اليرموك مع الاعتماد، الهداية مع الشروق، منيف مع حراء، الفرع مع حقل، الهلالية مع القريات، قفار مع المحمل وخيبر مع البجادية.ومن المقرر أن تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب حتى الدور نصف النهائي، علمًا بأن مباريات الملحق ستقام يوم 13 يناير المقبل، على أن ينطلق دور الـ32 يوم 27 من الشهر ذاته.// انتهى //18:51ت م0163