القدس المحتلة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأصيب العديد من الفلسطينيين مساء اليوم بجروح وحالات اختناق، في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات بالضفة الغربية، نظمها الفلسطينيون للمطالبة بالإفراج عن جثامين 370 شهيداً فلسطينياً يحتجزهم الاحتلال في مقابر الأرقام .وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 11 فلسطينياً بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرة نظمت في قلنديا شمال القدس المحتلة، أطلق عليها "مسيرة الخلود" للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، كما نظمت مسيرة مماثلة في مخيم الأمعري قرب رام الله، ورفع المشاركون فيها لافتات تندد باستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية .وفي السياق ذاته، نظم المئات من الفلسطينيين مسيرة شارك فيها أهالي الأسرى مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جثامين 11 أسيراً يحتجزهم المحتل كان آخرهم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد .// انتهى //18:53ت م0165