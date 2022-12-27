الطائف 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسحصلت الكلية التقنية للبنات بالطائف على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك بعد استيفاء جميع شروط ومعايير الجودة للاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني "مسار".وبينت عمادة الكلية أن حصول الكلية على الاعتماد سيسهم في تعزيز جودة الخدمات التدريبية والمساندة وسيكون دافعًا للتحسين المستمر في الأداء وفق معايير الجودة، وتسيير العمل التدريبي وفق منظومة فعالة.// انتهى//18:55ت م0166