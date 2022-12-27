جدة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واستفقد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير ضاحية الميار السكنية التي تحتضنها محافظة جدة.واطلع على سير العمل ومراحل التسليم للمواطنين المستفيدين من المشاريع السكنية في الضاحية, التي تتنوع فيها الوحدات السكنية بالمساحات والتصاميم المتعددة وتتكامل معها المرافق الخدمية اللازمة.وتتسع الضاحية التي تقع في جنوب جدة وعلى مساحة 3.9 ملايين م2, لأكثر من 80 ألف نسمة، ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين والمعتمدين من قبل الوزارة.وزار البدير مشروع أعالي جدة, لمتابعة سير الأعمال وجاهزية الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان التنموي، كما التقى بعدد من المطورين العقاريين لمتابعة سير الأعمال في المشاريع السكنية الجاري تنفيذها في منطقة مكة المكرمة.وتعد الضاحية مكاناً مثالياً للسكن، ضمن مجتمع حيوي في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، لتعزيز مفهوم البيئة السكنية وجودة الحياة التي تعد من أهم أهداف برامج ومشاريع الوزارة.// انتهى //20:42ت م0175