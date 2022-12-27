القاهرة 3 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسفاز بيراميدز على ضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز إلى 20 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري خلف الأهلي المتصدر برصيد 23 نقطة يليه الزمالك برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 18 نقطة في المركز الخامس.ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة العاشرة غداً، التي يلتقي الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا، وفاركو مع فريق فيوتشر، كما يواجه طلائع الجيش فريق حرس الحدود، وإنبي فريق الداخلية.//انتهى//20:50ت م0176