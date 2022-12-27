القدس المحتلة 3 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسندد مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بالانتهاكات المتكررة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم بحق المسجد الأقصى المبارك، واصفاً إياها بأنها بالغة الخطورة.وأوضح المجلس، في بيان له اليوم، أن أبرز الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال مؤخراً كانت تكثيف اقتحامات الشخصيات السياسية التي تتبنى أطروحات المنظمات المتطرفة، أو تلك التي تمثلها وتنتمي لها، تحت ستار المناسبات اليهودية، مشيراً إلى أن مجموعات المتطرفين استغلت هذه الاقتحامات السياسية لتعيث فساداً بإقامة طقوسها الاستفزازية في ساحات المسجد الأقصى المبارك.وأكد البيان ضرورة وقف سلطات الاحتلال الغاشم سياستها الداعمة لمثل هذه الممارسات العدائية بحق المسجد الأقصى، التي تعد الرافد الأول لافتعال الأزمات وتغذية العنف، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقب تلك الممارسات.وأضاف أن ممارسات الاحتلال وتطلعاته في إظهار سيادته على المسجد الأقصى عبر أصوات التحريض التي لا تتوقف، لن تغير شيئاً من التمسك بالحق المتجذر في المسجد الأقصى ككيان إسلامي خالص، وأنه كان وسيبقى بكل مساحته البالغة 144 دونماً وفضائه وأروقته ومصلياته ومكوناته، للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.وأشار البيان إلى أن الاقتحامات تزامنت مع سلسلة من الاستفزازات التي لا تتوقف عند عسكرة ساحات المسجد الأقصى تحت حجج ومزاعم الترتيبات الأمنية، حيث تعترض قوات الاحتلال المصلين عند بوابات المسجد وداخل ساحاته وأروقته المستباحة من قبل جنود الاحتلال، فضلاً عن قيام المقتحمين بأداء رقصات تلمودية، وتنظيم جولات تصاحبها شروحات وافتراءات على واقع المسجد الأقصى المبارك وتاريخه وقدسيته.//انتهى//20:53ت م0177