القدس المحتلة 3 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأصيب 11 فلسطينياً بالرصاص والاختناق عقب قمع جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم مسيرة عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين محتجزين.وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص المتفجر في إحدى ساقيه، إلى جانب 8 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابتين إحداهما بالحروق بسبب قنابل الغاز.//انتهى//21:01ت م0179