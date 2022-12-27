الرباط 3 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.31 %، بـ 10.967,39 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.59 % ليستقر عند 881,13 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.78 % مسجلاً 823,94 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 5 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 575 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:02ت م0180