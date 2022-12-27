اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الثلاثاء 1444/6/3 هـ الموافق 2022/12/27 م واس
الرباط 3 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.31 %، بـ 10.967,39 نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.59 % ليستقر عند 881,13 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.78 % مسجلاً 823,94 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 5 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 575 مليار درهم مغربي.
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21:02ت م
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