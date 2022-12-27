تبوك 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة تبوك عن إطلاق خدمات المتجر البلدي عبر تطبيق "بلدي"، الذي يجمع مزودي خدمات المدن من المكاتب الهندسية وغيرهم من مقدمي الخدمات البلدية بطالبي الخدمات من عملاء القطاع البلدي.وتهدف الخدمة إلى تعزيز مبدأ الموثوقية من خلال إتاحة الاطلاع على تجارب المستفيدين السابقين لمقدمي الخدمات، وآرائهم حول مستوى الخدمة مع تقييم المنشأة المنفذة لها، إضافة إلى إمكانية استعراض أسعار خدمات مقدميها مما توفر على المستفيدين الوقت والجهد وتقدم التوصية من خلال الخيارات المتاحة.كما يتيح المتجر البلدي عدة خدمات، تتمثل في: تفويض الرخص التجارية، التفويض في خدمات السكن الجماعي، والتفويض في الخدمات الإنشائية، على أن تُقَدّم تلك الخدمات عبر عدة شركات مع الأمانات والبلديات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومزودي خدمات المدن من القطاع الخاص.كما سيسهم المتجر في إيجاد تجربة مختلفة من خلاّل حصول طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين على الخدمات في أي وقت ومكان، بطريقة مبتكرة ومتطورة، بحيث تمكنه من تقديم طلب تنفيذ الخدمة التي يرغبها.يذكر أن المتجر يقدم للمكاتب الهندسية المعتمدة في «بلدي»، وباقي مزودي الخدمات فرصاً متعددة؛ لتوسيع نطاق أعمالهم، وتقديم خدماتهم لأكبر شريحة من العملاء؛ وذلك لضمان استمراريتهم في سوق العمل.// انتهى //22:48ت م0186