الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسخسر النصر أمام نظيره السد القطري 78-77 في اللقاء الذي أقيم اليوم, على صالة وزارة الرياضة في الرياض ضمن منافسات بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة السلة ( المجموعة الثانية - منطقة الخليج ).وانتهت الفترة الأولى بتعادل الفريقين 17-17، فيما شهدت الفترة الثانية تفوق وأفضلية لفريق النصر لينجح في إنهاء الفترة لصالحه 47-34 وبفارق 13 نقطة.وتراجع مستوى النصر في الفترة الثالثة، لينجح السد في تقليص الفارق ومن ثم التقدم لينهي الفترة لصالحه 61-59 ، وشهدت الفترة الرابعة تكافؤ بين الفريقين والتقارب في النتيجة إلا أن السد القطري استطاع إنهاء اللقاء لصالحه مع الثواني الأخيرة وبفارق نقطة واحدة 78-77.// انتهى //22:49ت م0187